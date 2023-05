Calciomercato, Modric resta al Real Madrid

Accordo trovato con i blancos per un'altra stagione. Niente soldi arabi.

09-05-2023 09:53

Il calcio arabo lo aspettava a braccia aperte, pronto a offrirgli un contratto sfarzoso ma Modric, almeno per il momento, ha deciso di rinunciare alle ricce proposte arabe. Il croato, secondo quando riportato da Marca, resterà per un’altra stagione nelle fila del Real Madrid. Diventerà, dopo Puskas (39 anni), il più anziano giocatore nella storia dei blancos (38 anni per Modric).

L’accordo tra Perez e Modric sarebbe stato trovato già da tempo, alle stesse identiche condizioni dell’attuale contratto. Classe 1985 (stesso anno di nascita di Cristiano Ronaldo), il centrocampista croato ha vinto il Pallone d’Oro nel 2018. Indossa la casacca dei blancos dal lontano 2012. Ancora oggi, è una colonna portante della squadra di Ancelotti.