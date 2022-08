Calciomercato Monza: tre nomi per l'ultimo colpo a centrocampo

28-08-2022 17:42

Senza punti in classifica ma tante idee in testa per il Monza, che cerca di portare a casa ancora almeno tre giocatori prima della chiusura di un mercato da protagonista anche se il campo non ha ancora dato soddisfazioni. La prima è aperta da tempo ed è per Nicolò Rovella, centrocampista di qualità della Juventus classe 2001. L’accordo con il giocatore c’è, ci sarebbe anche quello con i bianconeri ma la Vecchia Signora vuole prima avere in mano Leandro Paredes per poi far uscire il giocatore.

Le altre idee sono Tiemoue Bakayoko, ventottenne mediano muscolare del Milan, e William Carvalho del Betis Siviglia, trentenne portoghese di origine angolana campione d’Europa nel 2016 con il Portogallo. Infine il Monza cerca anche un esterno di fascia, in grado possibilmente di giocare sia a destra sia a sinistra, ed è spuntato il nome di Paulo Azzi del Modena che piace anche all’Atalanta.

