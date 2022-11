Calciomercato, Moutinho non rinnova con l’Orlando City: c’è lo Spezia?

09-11-2022 22:30

Il ventiquattrenne terzino sinistro portoghese Joao Moutinho è emigrato all’età di 17 anni, ma dopo una stagione a Los Angeles, sponda FC, e tre a Orlando vorrebbe tornare a respirare l’aria di casa. Cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona su di lui c’è l’interessamento dello Spezia.

“Italia, Francia, Spagna… mi piace molto la Spagna. O anche la Germania”, in un’intervista di qualche mese fa, il portoghese spiegava i propri desideri. “Ho sempre avuto il sogno di giocare in Europa e credo che sia il momento giusto per me. Spero si possa avverare entro la fine dell’anno. Sto benissimo negli Stati Uniti, ma vorrei misurarmi con uno dei grandi campionati europei. Questo è il mio più grande obiettivo”. In estate si erano fatti avanti il Tolosa e il Venezia ma pare che il giocatore preferisca la Serie A e il Direttore Tecnico spezzino Eduardo Macia è pronto a chiudere la trattativa.