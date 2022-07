25-07-2022 10:43

Il calciomercato del Parma si focalizza sul rinforzo giusto in attacco. La squadra di Fabio Pecchia deve preparare l’assalto alla Serie A individuando l’uomo giusto a cui affidare le sorti della fase offensiva e l’ultimo nome finito sul taccuino dei ducali può essere un grande ritorno.

Ishak Belfodil, attaccante classe 1992 franco-algerino, può tornare al Tardini. Ex giovanili del Lione, Belfodil è arrivato in Italia in prestito con la maglia del Bologna, per poi consacrarsi definitivamente in massima serie proprio con la maglia del Parma. Per lui 33 presenze e 8 reti nella stagione 2012/2013, con tanti spunti che convinsero l’Inter ad assicurarsi le sue prestazioni. Il grande salto non ebbe gli esiti sperati e dopo un prestito al Livorno e il ritorno al Parma Belfodil ha cercato fortune altrove, ritrovando la via del gol negli Emirati Arabi, in Belgio e in Germania. Svincolatosi dopo l’ultima stagione all’Hertha Berlino Belfodil gradisce il ritorno a Parma, per riportare i ducali in massima serie a suon di gol: la trattativa potrebbe chiudersi nel breve periodo.

