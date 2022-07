30-07-2022 11:50

Un grande talento pronto per spiccare il volo altrove. La favola di Lorenzo Lucca sta per avere un altro, incredibile capitolo: l’attaccate piemontese partito dai dilettanti e arrivato a fare il protagonista in Serie B è ai dettagli per diventare un nuovo calciatore dell’Ajax, tra l’altro il primo italiano della storia della gloriosa società olandese. Inevitabilmente il Pisa perderà un tassello chiave per puntare alla promozione in Serie A e serve un sostituto da affiancare a Torregrossa in attacco.

L’ultimo nome accostato ai toscani è quello del giovane Moustapha Cissè, attaccante guineano dell’Atalanta classe 2003 che potrebbe avere una grossa chance da titolare in serie cadetta per confermare le grandi doti che ha fatto intravedere con la Primavera bergamasca e con la prima squadra. Un ragazzo che ha già colpito in molti per la forza di volontà e le doti tecniche, segnando in poco più di 4 mesi 11 gol in Primavera e il primo in Serie A, al punto che anche il Cagliari ha posato gli occhi su di lui. L’arrivo di Lapadula ha raffreddato un po’ la pista e l’addio contemporaneo di Lucca da Pisa potrebbe aprire una nuova pista a tinte nerazzurre per il giovanissimo attaccante.

