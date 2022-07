18-07-2022 19:12

Reggina che si conferma scatenata sul mercato, con una raffica di colpi (oltre ad alcune trattative aperte) che segue di pochi giorni la presentazione del nuovo tecnico Pippo Inzaghi. La prima necessità era un portiere, ed è arrivato l’accordo con il Parma per il classe 1991 Simone Colombi (ex Carpi).

A seguire arrivano rinforzi anche per la difesa e per il centrocampo: si tratta di Eduard Dutu, difensore della Fiorentina nato nel 2001, e di Alessandro Lombardi, centrocampista del 2000 (ex Juve e Cagliari) che lascia l’Imolese per approdare in amaranto.

