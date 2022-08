Calciomercato Sampdoria: addio Candreva, si tratta per Orsolini e Biuk

12-08-2022 07:15

In casa Sampdoria sale l’attenzione verso il mercato, soprattutto dopo la partenza di Antonio Candreva verso la Salernitana. I tifosi si attendono subito una mossa forte dopo la cessione di un titolare, e le prime voci che filtrano raccontano di una trattativa già avviata con il Bologna per Riccardo Orsolini. L’esterno d’attacco ex Juventus però difficilmente sarà ceduto per meno di 10 milioni, che restano una montagna da scalare visto che l’incasso per la cessione di Candreva è stato solo di 1 milione di euro.

La seconda opzione è Stipe Biuk, altro esterno d’attacco ma molto più giovane (classe 2002) e meno costoso (tra i 6 e gli 8 milioni) in forza all’Hajduk Spalato. Infine resta viva la pista che porta a Marko Pjaca, per ora sempre alla Juventus con spazio decisamente limitato e che già conosce la città dopo l’esperienza con la casacca dei “cugini” del Genoa.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE