Un nome caldo per la Sampdoria di Marco Giampaolo. I liguri pensano a un rinforzo per la retroguardia da poter abbinare a Omar Colley e per poter sostituire Maya Yoshida. Il profilo adatto potrebbe arrivare dalla Bundesliga e corrisponde al nome di Omar Alderete, difensore centrale classe 1996 di nazionalità paraguaiana.

Alderete è di proprietà dell’Hertha Berlino, società nella quale è approdato nella stagione 2020/21 dal Basilea. Con i tedeschi 17 presenze in Bundesliga, prima di essere girato in prestito al Valencia dove ha raccolto 29 presenze in campionato segnando 2 gol e ritrovando la continuità che tanto stava cercando. Dopo l’ottima stagione in Spagna Alderete è finito nel mirino della Sampdoria, ma sul giocatore in Italia c’è anche il Bologna, che come i liguri lo vorrebbe in prestito per la prossima stagione.

