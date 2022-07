25-07-2022 13:46

Questione di scelte di calciomercato. La Sampdoria sta lavorando per portare alla corte di Marco Giampaolo un centrocampista di qualità e i tanti nomi accostati alla formazione blucerchiata qualcuno potrebbe defilarsi. Si è parlato soprattutto di Marko Rog, centrocampista in forza al Cagliari, ma gli obiettivi potrebbero presto cambiare.

Le recenti parole di Fabio Liverani, tecnico del Cagliari, hanno fatto tentennare la dirigenza della Sampdoria: il centrocampista croato a quanto pare non ha ancora totalmente superato i guai fisici che l’hanno tormentato da più di un anno a questa parte e a questo punto l’idea di uninvestimento dei blucerchiati sul talento ex Napoli potrebbe tramontare. Molto più semplice chiudere per Alberto Grassi, attualmente in forza al Parma e che accetterebbe di buon grado il ritorno in Serie A: il profilo però non convince a pieno per uno slot da titolare, bensì come alternativa a gara in corso.

