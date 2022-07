Calciomercato Torino, per la fascia spunta Lazaro dell'Inter

29-07-2022 07:45

Sembra non sia stata inutile la lite diventata di pubblico dominio tra Ivan Juric e Davide Vagnati, tanto che dopo circa 24 ore ci sono già due giocatori vicini all’approdo al Torino: il primo è Valentino Lazaro, esterno di fascia senza dubbio adatto al gioco di Juric come “quinto”. Il giocatore, di passaporto austriaco e di proprietà dell’Inter, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto e pare che i nerazzurri possano sostenere una parte del suo ingaggio.

L’altra trattativa aperta riguarda un giovane: il classe 2003 Daouda Weidmann del Paris Saint Germain, centrale di centrocampo adattabile anche a sostegno della punta e dotato di grande potenziale. Non ha ancora esordito con la prima squadra parigina, trascorrendo l’ultima stagione nella “Squadra B” del PSG e in Uefa Youth League.

