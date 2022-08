16-08-2022 11:38

Il Torino ha smosso il proprio mercato soprattutto nelle ultime settimane e non ha intenzione di fermarsi, per poter regalare ad Ivan Juric una rosa sempre più folta e competitiva. Il campionato è iniziato al meglio con la vittoria di Monza, ma inevitabilmente serve ancora qualcosa in entrata e il sempre più probabile addio di Lukic porta a importanti valutazioni da parte del Direttore Davide Vagnati.

Con Schuurs in arrivo dall’Ajax e Hien a un passo dal vestire la casacca granata c’è un colpo che sfuma: lo svincolato Denayer è a un passo dal firmare con il Valencia di Gattuso, che ha convinto il difensore a sposare la causa spagnola. Dopo tante settimane di tira e molla il Toro non è riuscito a registrare l’affondo decisivo per l’ex Lione, ma gli arrivi dei sopra citati Schuurs e Hien vanno comunque ad allungare le alternative del reparto arretrato. Vagnati si prepara quindi a un’altra trattativa, ovvero quella per il serbo del Verona classe 2001 Ivan Ilic: talento che piace anche a Milan e Lazio, viene valutato circa 15 milioni di euro e non è una trattativa semplice da portare a compimento. Tutto dipende da quanto il Torino incasserà dalla possibile cessione di Lukic.

