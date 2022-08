Calciomercato Verona: occhi su Natan, Daniliuc e Kouyatè per la difesa

11-08-2022 17:02

In casa Verona tiene banco la caccia al difensore centrale, una ricerca che si sta ampliando su più fronti per dare maggiore solidità al reparto arretrato degli scaligeri. In queste ore il primo obiettivo pare essere Natan, brasiliano del Bragantino che piaceva anche alla Roma. La richiesta del club brasiliano però è di 10 milioni di euro, una cifra che mette in crisi il Verona ma che potrebbe essere spalmata su due anni tenendo aperti margini di trattativa.

In alternativa i nomi sono tre: Flavius Daniliuc, austriaco del Nizza cercato anche dal Bologna, Kiki Kouyatè del Metz, maliano classe 1997 che costa tra i 5 e i 6 milioni di euro, e Daniele Rugani della Juventus, che per ora non ha ancora accettato il trasferimento alla Sampdoria.

