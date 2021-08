Calendar Grand Slam, Laver (ultimo a riuscirci) avvisa Djokovic

Novak Djokovic vuole centrare il Calendar Grand Slam agli US Open. L’ultimo tennista a riuscirci 52 anni fa è stato Rod Laver, una leggenda di questo sport. Intervistato dall’agenzia di stampa newyorkese Associated Press, l’ex campione australiano ha dichiarato: “Sarei molto felice di stringere la mano a Djokovic se riuscisse a vincere tutti e quattro gli Slam quest’anno, che facesse parte di questo club. Quando Donald Budge ce l’ha fatta nel 1938 – ha proseguito Laver − e io l’ho fatto nel ’62, ha detto: ‘Siamo in un club speciale qui. Siamo solo in due a farne parte’”.

Laver ha però fatto una raccomandazione a Djokovic in vista degli US Open: “Io non avevo mai detto che puntavo al Grande Slam, mette pressione. E Djokovic penso che voglia parlarne, ma potrebbe essere un danno. Lui conosce tutti i giocatori e quello non dovrebbe rappresentare per lui un problema. Penso che la pressione – ha concluso Laver − sia l’unica cosa con cui Djokovic potrebbe ritrovarsi ad avere problemi. Forse non si sente bene. Ci sono molte cose che possono andare storte”.

OMNISPORT | 30-08-2021 17:11