Calvo: "Pogba? Ci sono delle regole da rispettare"

Il CFO della Juve: "E' molto complicato per la squadra trovare motivazioni e capire per che cosa sta lottando".

09-03-2023 21:09

Il CFO della Juventus Francesco Calvo ai microfoni di Sky ha parlato prima della sfida contro il Friburgo, che Pogba guarderà solo in tv dopo essere stato punito da Allegri per il suo ritardo in ritiro: “E’ arrivato in ritardo, ci sono delle regole da rispettare a maggior ragione dai giocatori importanti ed era giusto non convocarlo oltre che multarlo”, sono le parole di Calvo.

Sulle vicende giudiziarie dei bianconeri: “La decisione del Tar è una carta che noi chiediamo dall’inizio: non ne conosciamo il contenuto e attendiamo il giudizio. Molto complicato per la squadra trovare motivazioni e capire per che cosa sta lottando: è fondamentale la compattezza e lottare partita per partita”.