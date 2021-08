Camavinga ufficiale al Real Madrid

Alla fine il Real Madrid ha piazzato un gran colpo: non è Kylian Mbappé, ma è comunque un talento francese. Si tratta di Eduardo Camavinga, da molti considerato come uno dei più interessanti prospetti sia in chiave nazionale, che in chiave club.

E dopo aver conquistato la Ligue 1 è pronto a conquistare la Liga: negli scorsi minuti il Real Madrid ha ufficializzato il suo arrivo, tramite i canali ufficiali.

Il centrocampista classe 2002, già 88 presenze (e 2 reti) con il Rennes nonostante la giovanissima età, si trasferisce in Spagna a titolo definitivo, raggiungendo l’èlite del calcio europeo.

L’affare, chiuso intorno ai 30 milioni di euro, era già in stato avanzato dalla giornata di ieri: Camavinga ha firmato un contratto fino al 2027.

OMNISPORT | 31-08-2021 19:05