Cambiano gli orari di libere e qualifiche di Imola

La Formula 1 e la FIA hanno modificato il programma del Gran Premio dell’Emilia Romagna a Imola per evitare la coincidenza coi funerali del Principe Filippo di Edimburgo, che si svolgeranno sabato alle 16 ora italiana.

Le qualifiche di quel giorno verranno anticipate dalle 15 alle 14 e la precedente sessione di libere sarà a sua volta anticipata dalle 12 alle 11 in quanto, per regolamento, devono passare due ore tra la fine delle libere del sabato e le libere. Resta invece invariato l’orario della gara di domenica, che inizierà alle 15 come inizialmente previsto. Prima delle qualifiche sarà osservato un minuto di silenzio in memoria del principe consorte.

Cambiano però anche gli orari delle due sessioni di libere del venerdì, che verranno anticipate di mezz’ora: la prima comincerà alle 11 e la seconda alle 14,30. Perché questo? Perché le due sessioni, oltre che essere separate tra di loro di almeno due ore e mezza, devono concludersi almeno 19 ore prima del turno di libere del sabato.

OMNISPORT | 13-04-2021 14:12