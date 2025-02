Camerun, portiere rapito e frustato dal suo presidente amico di Eto'o? La madre denuncia, il ragazzo smentisce

La torbida vicenda coinvolge il Victoria United, il giovane estremo difensore Eric Parfait Djomeni e il patron Valentin Kwain: dubbi sul video di smentita delle violenze.

La vicenda ha del clamoroso e pure dell’inquietante. Anche perché coinvolge la squadra campione in carica del Camerun, il Victoria United di Limbé, già finita nell’occhio del ciclone qualche anno fa per via della discussa promozione in massima serie, che sarebbe stata favorita dal presidente federale – e gloria del calcio locale – Samuel Eto’o. Nel mirino c’è sempre il vulcanico presidente del club, Valentin Nkwain. Amico e sostenitore dell’ex attaccante dell’Inter. Secondo quanto riportato da diversi organi di stampa del Camerun, Nkwain avrebbe sequestrato e seviziato il giovane portiere della sua squadra, Eric Parfait Djomeni, dopo che questi aveva negato di aver scommesso contro il team e di aver venduto delle partite.

Victoria United, il portiere Eric Parfait Djomeni in commissariato

Tutto sarebbe nato proprio in seguito al rifiuto dell’estremo difensore di aver effettuato puntate contro la sua squadra. Kwain lo aveva portato praticamente di peso in commissariato, davanti alle forze dell’ordine, perché ammettesse di aver scommesso su un sito di betting, 1XBet. Ma il ragazzo ha negato tutto e, in assenza di prove, è stato rilasciato dalla polizia. A questo punto, sempre secondo il racconto fornito dai media locali, Nkwain avrebbe spedito due scagnozzi a casa di Parfait Djomeni per condurlo forzatamente nella sua villa. Per tre giorni il portiere sarebbe stato picchiato e sottoposto a sevizie, allo scopo di estorcergli una confessione.

Il racconto choc della madre: “Segni di frustate sulle natiche”

L’improvvisa sparizione del giovane portiere, naturalmente, ha allarmato la madre che si è fiondata da Douala a Limbé per avere notizie del figlio. La donna si è recata da Nkwain per chiedere la liberazione del ragazzo ma non è stata neppure ricevuta. “Non so perché mio figlio sia tenuto prigioniero qui, è stato preso a sberle. Gli ho guardato le natiche, aveva i segni delle frustate. L’ho visto e non so dove sia stato portato”, la drammatica testimonianza della madre. “Mi ha raccontato che gli avevano scritto chiedendogli di riconoscere che avesse venduto delle partite. Ora non posso parlare con lui, non so dove sia”.

Il sindacato calciatori del Camerun accusa il presidente Nkwain

Al fianco della donna e di suo figlio anche il sindacato dei calciatori del Camerun, il Synafoc, che ha diffuso una nota: “Giustizia per Eric Parfait Djomeni! Il giovane portiere del Victoria United è stato rapito, tenuto sotto sequestro e torturato dal presidente del suo club, il tristemente celebre Valentin Nkwain. A Eric Parfait Djomeni tutto il mio sostegno”, si legge nel Tweet condiviso da Jacques Marcel Itiga Itiga, responsabile della comunicazione del sindacato. Poi, però, il colpo di scena. Il portiere rapito si è mostrato in un video in cui ha sostanzialmente smentito tutta la vicenda. Un video che ha scatenato molti dubbi.

Colpo di scena, il portiere in un video: “Non sono stato sequestrato”

“Come vedete non sono stato rapito”, assicura Eric Parfait Djomeni nel filmato. “Ci stiamo allenando normalmente, non ci sono problemi. Quello che è uscito online non è vero. Ho visto mia madre ieri”. Anche il club ha diffuso un comunicato in cui respinge duramente al mittente le accuse: “Circolano voci false che stanno gettando fango sulla nostra squadra, non c’è nulla di vero”. Ma la “spontaneità” del racconto del giocatore solleva diversi interrogativi. Davvero si è trattato di un equivoco, o il giovane portiere è stato obbligato a “smentire” di essere stato rapito e preso a frustate per ordine del suo presidente? Chissà.