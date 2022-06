Camila Giorgi travolta a Birmingham

17-06-2022 20:31

Netta sconfitta per Camila Giorgi ai quarti di finale del torneo WTA di Birmingham. La tennista di Macerata è stata sconfitta in due set dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia con i parziali di 6-3,6-2, in meno di un’ora e mezza.

L’azzurra dopo esserci portata sul 3-0 a seguito di una bella partenza ha cominciato a sbagliare ed è decisamente calata, perdendo il primo parziale senza più vincere un game. Non c’è storia neanche il secondo, con la verdeoro sempre al comando del gioco che conferma la sua forma attuale (è all’ottava vittoria di fila). La Haddad affronterà in semifinale la Halep.