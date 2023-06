Campionati italiani: nella crono Ganna ancora in maglia tricolore

Il ciclista della Ineos ha bissato il successo del 2022. Alle sue spalle ancora Cattaneo

22-06-2023 13:37

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) si conferma campione italiano a cronometro. Si tratta del secondo titolo consecutivo, il quarto in totale (gli altri due nel 2019 e 2020). Il record di vittorie è di Marco Pinotti, con sei successi tricolori. Alle spalle di Ganna vi è proprio come nel 2022 Mattia Cattaneo (per lui un distacco di 24”) e a seguire Matteo Sobrero (30”). Nella prova di Sarche, il vincitore ha percorso i 25,7 km con un tempo di 32’49”. Un successo che Ganna ha costruito nella seconda parte del percorso: al primo intertempo, infatti, il vantaggio su Cattaneo era di appena un secondo.