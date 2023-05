Cannavaro: "Buffon? Gli ho detto di smettere"

L'ex difensore della Nazionale: "Napoli? Lo scudetto poteva arrivare anche prima"

12-05-2023 20:58

L’ex difensore della Nazionale Fabio Cannavaro in occasione della Milano Football Week ha parlato del suo ex compagno di squadra Gianluigi Buffon: “Io e lui insieme nello staff della Nazionale? Intanto vediamo lui che vuole fare, visto che gioca ancora”.

“Schierarlo nella prima prossima squadra? Lasciamo stare… L’ho visto in campo, è sempre concentrato ma deve smettere. Gliel’ho detto: basta”.

Sullo scudetto del Napoli: “C’è stato di tutto in questi anni, un fallimento, un cambio di proprietà, un nuovo corso. Lo scudetto poteva arrivare anche prima, ma la squadra non era attrezzata per vincere il campionato. Quest’anno, dopo qualche partenza importante, tutti pensavano a una stagione diversa e invece sono riusciti a conquistare questo grande trofeo”.