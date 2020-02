Caos a Barcellona, dossier choc: possono andarsene le stelle

Un dossier choc sta provocando un terremoto in casa Barcellona. L’emittente radio Cadena Ser accusa il club blaugrana di aver pagato un milione di euro alla società privata I3 Ventures per screditare alcune stelle sui social network.

Dopo la smentita della società catalana, Cadena Ser è tornata all’attacco durante il programma El Larguero, pubblicando un dossier di 36 pagine nelle quali si conferma la gestione da parte di I3 Ventures di alcuni account di social media che avrebbero trasmesso messaggi negativi contro tesserati.

Tra le personalità colpite ci sono Leo Messi e la moglie Antonella, Piqué, Xavi e anche l’ex allenatore Guardiola: l’obiettivo, secondo Cadena Ser, era metterli in cattiva luce e creare pressioni.

L’emittente radio sostiene anche di poter provare che il denaro per pagare i servizi di I3 Ventures sarebbe inserito nella contabilità non ufficiale del club catalano. Secondo Cadena Ser il club ha versato un milione di euro alla società, in sei pagamenti inferiori ai 200mila euro.

Per ora nessuna reazione da parte delle presunte vittime. Le conseguenze sul mercato sono lampanti: Lionel Messi, già in rotta di collisione con il ds Abidal per altre questioni, potrebbe liberarsi gratuitamente in estate, nonostante abbia un contratto in scadenza nel 2021. Su di lui c’è anche l’Inter.

Oltre alla Pulce, tra le polemiche che stanno travolgendo in queste ore i blaugrana (si parla di elezioni anticipate), potrebbe salutare anche un campione come Piqué.

Intanto il Barcellona sta correndo ai ripari: il presidente Josep Maria Bartomeu ha convocato una riunione con tutti i giocatori per tranquillizzarli. Inoltre,sta studiando quali azioni legali intraprendere per tutelarsi.

SPORTAL.IT | 18-02-2020 14:10