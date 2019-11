Caos Napoli: ammutinamento giocatori, Ancelotti lascia?

Ore di grande tensione a Napoli. Dopo il pareggio interno con il Salisburgo (punto utilissimo per sognare il passaggio agli ottavi di finale di Champions League), si è scatenato un vero e proprio putiferio in casa azzurra. Prima la mancata presenza di Carlo Ancelotti alle tradizionali interviste televisive post partita (disertata anche la consueta conferenza stampa) poi la scelta dei giocatori (in accordo con l’allenatore, secondo la Gazzetta dello Sport) di interrompere il ritiro imposto dalla società, scegliendo di tornarsene a casa.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i giocatori avrebbero chiesto alla società di interrompere il ritiro (mal digerito da subito), ricevendo, in risposta, un secco rifiuto. Una presa di posizione, da parte della società, che ha portato alla decisione, da parte dell’intera squadra, di non salire sul pullman che li attendeva per tornare a Castelvolturno. Ogni giocatore è, quindi, tornato autonomamente a casa.

Un vero e proprio ammutinamento, così è stato definito dall’inviato di Sky Sport, che la dice lunga sull’aria, decisamente tesa, che si respira in casa Napoli. Una crisi che rischia di avere conseguenze legali importanti.

Infatti, i giocatori del Napoli si sarebbero già attivati per contattare i propri avvocati per capire come comportarsi nel caso la società decidesse di procedere in maniera dura contro la scelta presa dall’intera squadra.

Da notare che Carlo Ancelotti, insieme al suo staff, è tornato a Castelvolturno per proseguire il ritiro. Il tecnico, nei giorni scorsi, aveva fatto presente come non fosse molto convinto della scelta di mandare la squadra in ritiro.

A questo punto si attende la risposta, ufficiale, della società con Aurelio De Laurentiis chiamato a trovare una soluzione ad una crisi che non è più legata solo ai risultati ottenuti in campo. Il patron aveva lasciato il San Paolo prima che tutto precipitasse. Da capire anche cosa farà Carlo Ancelotti. Potrebbe arrivare una decisione clamorosa. I rapporti tra il tecnico e il patron sono stati messi a dura prova.



SPORTAL.IT | 06-11-2019 07:54