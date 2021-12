Capienza stadi e palazzetti: ecco la nuova decisione del Governo

29-12-2021 23:01

La ripresa del campionato di Serie A non è lontana: mancano solo otto giorni alla ventesima giornata in programma il 6 gennaio. Nel frattempo, però, i contagi da Covid-19 stanno aumentando.

Serie A: i contagi aumentano e domani riprendono gli allenamenti

È vero che la Lazio ha recuperato Immobile e il Napoli Insigne e Fabian Ruiz, ma è anche vero che la Salernitana ha ben sei casi, l’Empoli tre, ci sono positivi anche in Spezia, Torino e Fiorentina e il Genoa ha Criscito e il tecnico Shevchenko. Domani intanto è il giorno fissato per la ripresa degli allenamenti a ranghi completi per le squadre e, dovendo i calciatori effettuare ulteriori tamponi per potersi allenare, potrebbero verificarsi nuove sgradite sorprese. E non è escluso che qualche partita, oltre a Udinese-Salernitana, possa essere rinviata.

Diminuisce dal 75% al 50% la capienza degli stadi

Per questo il Consiglio dei Ministri ha deciso ulteriori restrizioni per la capienza negli impianti sportivi durante gli eventi: dall’attuale 75% si torna al 50% con disposizione a scacchiera per gli stadi di calcio, mentre per i palazzetti avranno al massimo il 35% dei posti disponibili. Nel CdM si era parlato anche di arrivare a un massimo di 5000 spettatori come in Francia, ma alla fine ha prevalso la linea più morbida e soprattutto più logica. E comunque, per avere accesso agli impianti, ci sarà l’obbligo di green pass rafforzato (obbligo di vaccino o guarigione da meno di sei mesi) e mascherina FFP2. Le nuove restrizioni, per quanto riguarda la Serie A, dovrebbero entrare in vigore già dalla ripresa del campionato il giorno dell’Epifania.

Prosegue il dibattito sull’obbligo vaccinale per i calciatori

Intanto prosegue la discussione sull’introduzione dell’obbligo vaccinale anche in Italia anche per i calciatori. Le nuove norme in vigore dal 10 gennaio prevedono il super green pass per l’accesso agli spogliatoi e alle palestre, o per la pratica di uno sport al chiuso senza distinzione particolare per gli atleti professionisti o di rilevanza nazionale. Questa idea, oltre a far sì che gli atleti diano un esempio positivo per i cittadini, prevede anche di rendere più facile la fruizione delle prossime misure del Governo Draghi riguardo alla quarantena per contatti stretti.

