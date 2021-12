Nuove norme anti Covid: le decisioni del Governo sugli stadi

23-12-2021 15:14

Filtrano le prime indiscrezioni sulle nuove restrizioni che adotterà il Consiglio dei Ministri per combattere la variante Omicron del Covid-19, in particolare sulle nuove norme riguardanti gli eventi sportivi.

Nuove norme anti-Covid: capienza stadi resta al 75%

Tra le novità viene previsto l’obbligo di mascherina FFP2 anche all’aperto e in zona bianca per assistere alle partite di calcio e agli eventi sportivi in generale, ovviamente comprendendo anche le partite del campionato di Serie A. Sembra scampato quindi il pericolo di restrizioni sulla capienza degli impianti sportivi, che resta al 75%. Tra poco ci sarà un altro passaggio in cabina di regia per l’eventualità di introdurre di tampone per chi non ha ancora effettuato la terza dose di vaccino. Per le 17 è prevista la riunione del Consiglio dei Ministri che darà via libera alle nuove norme e che valuterà l’introduzione di prezzi calmierati per le mascherine FFP2.

Obbligo mascherina all’aperto, Vezzali soddisfatta

Queste le dichiarazioni del Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali: “Sono soddisfatta della proposta, da me caldeggiata, discussa dalla cabina di regia di stamattina di adottare l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per assistere agli eventi sportivi. In attesa delle decisioni del Consiglio dei Ministri mi rivolgo alle società sportive e agli organizzatori degli eventi affinché vengano intensificati i controlli per contrastare il propagarsi del contagio e scongiurare eventuali e conseguenti misure di restrizione”.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

OMNISPORT