Carnevali: “Per Scamacca e Frattesi non ci sono accordi con nessuno”

26-02-2022 16:07

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato di mercato, in particolare dei due gioielli Scamacca e Frattesi: “Il primo, essendo un attaccante, ha tantissimi occhi su di sé ed è già in orbita nazionale. L’Inter è stata tra le prime a informarsi, ma ha richieste anche dall’estero. Per il momento non ci sono chiusure o accordo. Bisogna capire qual è il momento giusto anche per loro”. Su Frattesi: “Deve crescere molto, ma margini incredibili: ha già fatto una gavetta in B e disputato diversi campionati”.

