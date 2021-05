Caruso: "Bernal è umano come noi"

Damiano Caruso ha consolidato nella diciassettesima tappa la sua seconda posizione in classifica. Egan Bernal sembra ancora irraggiungibile, anche se oggi a differenza sua è entrato in crisi: “Anche oggi per me è stata una giornata positiva e questo risultato conferma il mio buon livello e il fatto che questo podio ogni giorno si avvicini sempre di più”.

“Il fatto che Bernal fosse più preoccupato per me che per Yates che attaccava, mi fa molto piacere e non me l’aspettavo. Nel finale è successo quello che mi aspettavo, con Yates che ha fatto la differenza in salita, perché più adatta alle sue caratteristiche. Onestamente non mi aspettavo questo rallentamento di Bernal. A quanto pare ha dimostrato di essere anche lui umano come tutti noi, ma bisognerà vedere cosa succederà in questi ultimi giorni”.

“Dobbiamo ancora lavorare tanto per arrivare a Milano, per me sarà importante rimanere concentrato sulla corsa e con i piedi per terra”, le parole riportate da Tuttobiciweb.

