E’ andato a Salvatore Caruso il derby contro Jannik Sinner: l’incontro era valido per il primo turno delle qualificazioni del “Western and Southern Open” (Atp Masters 1000, 4.674.780 dollari di montepremi).

Il tennista siciliano ha sconfitto l’altoatesino in tre set con il punteggio di 5-7 6-4 6-2.

Il torneo, a causa della pandemia, si disputa sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York e non a Cincinnati.

OMNISPORT | 21-08-2020 14:05