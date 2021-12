Casi Covid, la Salernitana non parte per Udine: "L'ASL ci vieta di giocare"

21-12-2021 08:25

La Salernitana non partirà per Udine , dove alle 18.30 di martedì 21 alla “Dacia Arena” dicembre si dovrebbe disputare la partita valita per l’ultima giornata del girone di andata.

Dopo il caso di positività al Covid-19 di un calciatore emerso nella giornata di lunedì, che ha indotto l’ASL di Salerno a bloccare la partenza per Udine della formazione di Colantuono, e un ulteriore caso nelle ore successive, con l’aggiunta di altri, asintomatici, all’interno dello staff tecnico, la società granata ha comunicato nelle prime ore di martedì di volersi attenere alle indicazioni dell’ASL e che quindi la squadra non partirà alla volta del Friuli a bordo di aereo privato, ipotesi ventilata lunedì qualora il giro di tamponi di martedì avesse dato esito confortante.

“L’U.S. Salernitana 1919 – si legge sul sito ufficiale – a seguito di accertate positività nel gruppo squadra, prende atto delle disposizioni dell’ASL di Salerno che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi. La Società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali.”

Lunedì sera, tuttavia, l’Udinese, attraverso le parole del dg Pierpaolo Marino alla tv ufficiale del club bianconero, aveva rassicurato circa la disputa del match:

” La Lega ci ha confermato che si gioca martedì alle 18.30 . Non ci saranno stravolgimenti, la decisione della Lega è questa, abbiamo conferme che la Salernitana partirà martedì mattina alle 10. Noi saremo pronti a riceverli”.

“Siamo sempre rimasti concentrati, non avevamo notizie dalla Lega che la situazione fosse tanto grave da giustificare un rinvio. La partita al 99,9% si gioca ”.

