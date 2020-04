Casini non molla sullo scudetto alla Virtus

Pier Ferdinando Casini è tornato a parlare dell'interrogazione presentata con Valeria Fedeli al ministro dello Sport.

"Non è soltanto per il basket, ma anche per il rugby e il volley – ha detto il senatore a Radio 1 -. E' per quei campionati che sono stati dichiarati conclusi, quindi non per il calcio per esempio. E' vero che quello della Virtus Bologna è l'unico bianconero a essere nel mio cuore, però la squadra si meriterebbe lo scudetto, perché era in testa e probabilmente lo avrebbe vinto".

"Conflitto di interessi? Con tutti quelli che ci sono in Italia lasciatemelo passare" ha chiosato ridendo.

SPORTAL.IT | 10-04-2020 18:06