Caso Icardi scatena il web: Tutti scontenti e arrabbiati

Colpi di scena non ce ne sono stati: da giorni si sussurrava che prima del 1 giugno sarebbe stato trovato un accordo tra l’Inter e il Psg sul riscatto di Icardi e così è stato. Normali i tira e molla sulla cifra definitiva ma la soluzione si sarebbe trovata e così è andata: Maurito passa a titolo definitivo al club parigino a prezzo scontato: non i 70 milioni della clausola ma 58+bonus con una “penale” di 15 milioni qualora i francesi intendessero rivenderlo a un club italiano (leggasi Juventus).

Icardi per i tifosi è stato pagato poco

Ora che la vicenda sembra essere davvero chiusa, arrivano commenti poco carini sia nei confronti del giocatore che della società nerazzurra, accusata di aver svenduto il cartellino del giocatori.

I fan dell’Inter furiosi sui social

Fioccano i commenti dei tifosi nerazzurri. C’è chi non fa che offendere Icardi (“Ciao Giuda” o anche “E nonostante tutto è riuscito a farsi odiare dal popolo che stava ai suoi piedi… grande giocatore, infimo uomo”, oppure “Qesto sarà un pessimo elemento da gestire ma la butta dentro…io lo avrei ceduto anni fa quando insultava gli ultrà a Sassuolo e il 90% degli interisti lo difendeva”) e chi attacca Marotta.

Un tifoso scrive: “Io capisco tutto ma far passare la cessione di Icardi a 58 milioni una masterclass assoluta quando 12 mesi fa abbiamo pagato più di 20 milioni Politano mi sembra un pelino fuorviante” o anche: “Svenduto al prezzo di Barella“.

C’è chi ricorre all’ironia ricordando precedenti poco piacevoli per l’Inter: “È dai tempi di Cannavaro alla Juve e Pirlo al Milan che l’Inter non faceva un affare così”.

Nel mirino dei tifosi anche Wanda Nara

Ovviamente anche Wanda Nara entra nel tritacarne delle polemiche: “Gli interisti non ti potranno mai perdonare. Finalmente si chiude questo triste capitolo societario/professionale. ‘Non si può mediare con un avvocato per far indossare la maglia dell’Inter.’ Adesso insegna agli angeli a fingere gli infortuni” oppure: “Caro Icardi la più grande sconfitta è avvenuta il giorno in cui hai fatto della tua compagna, non un procuratore, ma una provocatrice”.

Delusi da come è finita la vicenda anche molti tifosi della Juve, che speravano di vedere Icardi assieme a Ronaldo in bianconero: “Solo gli interisti possono essere contenti di Icardi ceduto a 50 al PSG piuttosto che a 75 alla Juve. Troppo difficile saper fare di conto” e infine: “Voi dite che sia stato un affare ? A me non sembra .. però , contenti voi.. “.

SPORTEVAI | 30-05-2020 09:06