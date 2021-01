Caso Irving, Durant: "Prego per lui, non parlerò al posto suo"

Irving è sempre più un caso in Nba. I Nets, tra l’altro, stanno tradendo le aspettative di inizio stagione, anche a causa dell’assenza in campo dell’ex compagno di Lebron James. Il mistero su perché non giochi è ancora irrisolto.

Nel frattempo l’amico Kevin Durant ha offerto parole di sostegno per Irving: “Non parlerò al posto suo, sarà lui a farlo per se stesso quando lo vorrà. Sono sicuro che lo vedrete presto quando deciderà di tornare. Lo sosteniamo al 100% e preghiamo affinché tutto vada per il meglio”. Una fraseche farebbe pensare a un momento complicato dal punto di vista della salute mentale. La verità, però, la sapremo solo quando parlerà Irving.

OMNISPORT | 11-01-2021 18:37