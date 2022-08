Caso Lukic: resterà a Torino o andrà via?

15-08-2022 16:49

Un gesto clamoroso, come lo ha definito mister Ivan Juric in conferenza stampa. Il riferimento è alla decisione di Sasa Lukic di non voler prendere parte alla trasferta di Monza che il Torino ha affrontato sabato sera, nella prima giornata della Serie A 2022/23.

Il nuovo capitano granata è stato messo al centro del progetto da Juric, dopo gli addii sofferti a Bremer, Mandragora e Belotti, dal quale ha persino ereditato i gradi di capitano. Tuttavia, non è bastato: il progetto del Torino non convince il centrocampista serbo, che pertanto avrebbe chiesto la cessione al Club.

Dopo la bufera, tuttavia, la situazione potrebbe rasserenarsi: da un lato il tecnico si è detto disposto a perdonare, dimostrandosi comprensivo verso la delusione del giocatore per il mercato fin qui condotto da Cairo e Vagnati (contro il quale il croato stesso ha più volte polemizzato). Dall’altro, la società ha già valutato una possibile soluzione in caso di mancata cessione: reintegro in rosa ma, come si legge su torinogranata.it, senza fascia da capitano.

Oggi il confronto tra le parti, con il giocatore atteso al centro sportivo Filadelfia. Per l’eventuale cessione, il Torino ha chiesto 20 milioni. Nel caso qualcuno fosse disposto a pagare tale cifra, Vagnati punterà con decisione a Dennis Praet, protagonista proprio con la maglia del Toro la scorsa stagione, girato in prestito dal Leicester City.

