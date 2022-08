Caso Meret, c'è un'italiana sul portiere del Napoli

02-08-2022 16:21

A Napoli il nodo portiere resta spinoso e nè Spalletti nè la dirigenza hanno ancora garantito la titolarità per la stagione 2022/23 ad Alex Meret. Il classe 1997 potrebbe vedersi nuovamente scavalcato nelle gerarchie – come successo con Ospina negli ultimi anni – dal portiere che il Napoli ha intenzione di acquistare per andare a colmare il vuoto lasciato proprio dal colombiano, trasferitosi in Arabia Saudita.

Il nome più quotato per la porta azzurra è quello di Kepa Arrizabalaga del Chelsea, chiuso dal senegalese Eduard Mendy, miglior portiere della Champions League 2020/21. Meret potrebbe non digerire la concorrenza – difficile da battere – del basco, dunque l’italiano è dato in uscita da Napoli.

Tra le squadre maggiormente interessate a rilevarne il cartellino sembra esserci il Torino. L’edizione odierna de La Stampa spiega infatti come il 25enne portiere sia la prima scelta dell’allenatore Ivan Juric.

Il Torino potrebbe ottenere peraltro un altro rinforzo da una big del calcio italiano, essendo molto vicino all’esterno offensivo della Roma Justin Kluivert, che non rientra nel progetto tecnico di José Mourinho.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE