Caso Sturaro: tweet al veleno di Alvino sulla Juve

Dopo la prima sconfitta della Juventus in serie A a tener banco sul web non è la prestazione dei bianconeri, quanto il gol di Stefano Sturaro che ha sbloccato la partita in favore del Genoa.

IL TWEET AL VELENO. Tra i commenti più pungenti c’è quello di Carlo Alvino, giornalista di fede napoletana che sul proprio profilo Twitter ha pubblicato una foto dell’esultanza del centrocampista rossoblù accompagnata da un commento sibillino: “E finsero felici e contenti”. Un’allusione piuttosto chiara ai rapporti amichevoli tra la dirigenza del Genoa e quella del Juventus e alla valutazione dello stesso Sturaro compiuta dalle due società (18 milioni di euro) in occasione della cessione del giocatore ai rossoblù. Il tweet di Alvino scatena naturalmente i suoi follower, che nei commenti lanciano ombre sulla regolarità del campionato.

BOTTA E RISPOSTA. In serata poi, a Tiki Taka, il gol di Sturaro finisce al centro della discussione tra Gianpiero Mughini e Raffaele Auriemma. L’opinionista di fede juventina prende la rete e la prestazione del centrocampista come la dimostrazione del suo valore, anche di mercato. “Sturaro – ha affermato Mughini – vale tutti i 18 milioni che è stato pagato dal Genoa, alla faccia di tutti quei cialtroni che scrivono articoli su queste cose”. Auriemma poco dopo ribatte, spiegando come a suo parere il caso delle plusvalenze è destinato prima o poi a scoppiare. “Sturaro ha giustificato il prezzo – il commento del giornalista di Tuttosport – ma sulle plusvalenze il dibattito è aperto. Se è tutto regolare o meno non saremo noi a deciderlo”.

SPORTEVAI | 18-03-2019 10:19