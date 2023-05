Cassano alla BoboTv: “Milan, prendi Vlahovic. Alla Juve o lui o Allegri”

L’ex attaccante rossonero come sempre ha consigli per tutti e questa volta parla di calciomercato suggerendo a Maldini l’acquisto giusto per la prossima Champions League.

02-05-2023 17:31

Fonte: Getty Images