Cassano fa arrabbiare tutti, il web lo stronca

Per una volta non ha affondato troppo il coltello nelle piaghe dell’Inter (anche perché in questo momento è difficile trovarle) benchè sia riuscito comunque a far arrabbiare i tifosi nerazzurri ridimensionando Barella ma Antonio Cassano nei suoi quotidiani commenti alla Bobo Tv sta finendo per stancare un po’ tutti i tifosi. Va bene fare la parte del bastian contrario e del Pierino del web ma FantAntonio esagera con le sue convinzioni.

Cassano stronca la Juve

Stavolta nel mirino è entrata la Juve dopo il flop in Champions. Su twitch Cassano difende Ronaldo dalle critiche e dice: “La Juve da 26 anni fallisce sempre non ha lo status delle big, del Bayern Monaco, del Milan…in Italia, può vincere ancora i prossimi 20 anni, magari quest’anno no, ma in Italia continueranno a vincere, il ciclo non si chiuderà mai. Ma il problema è alla base e della società: come si fa a mettere in discussione Ronaldo? E’ follia. Puoi prendere Messi e Maradona, ma se non li circondi di giocatori di personalità con status mondiale, continuerai a far fatica. Escluso Buffon, escluso Ronaldo, chi ha vinto un Mondiale o una Champions? Come puoi vincere la Champions con Chiesa?”.

I tifosi si ribellano sui social

Queste e altre considerazioni fatte dalla poltrona hanno fatto inalberare i tifosi che su twitter hanno reagito: “Cassano è quella classica persona che vuole dimostrare di saper fare tutto, seguendo più piste alla volta e seguendole tutte male, Adani lo appoggia e l’unico a pagarne le conseguenze è Ventola che parla solo di quello che guarda e lo fa bene…” o anche: “Tanto per parafrasare don Abbondio: Cassano? Chi è costui?” oppure: “Che #assano venga chiamato in causa per pontificare sul calcio italiano forse è la migliore immagine della decadenza di questo sport. Lui che è di fallimento potrebbe parlare solo per una carriera, e per un talento, buttati letteralmente al vento”.

Arrivano commenti sarcastici: “ma perché non parliamo della tua carriera di successi? Con tutto quello che hai vinto e con i tuoi comportamenti puoi sicuramente dare lezioni a tutti” o anche: “Il problema è che Cassano non parla italiano fluente, forse esprime al contrario il concetto che vuole dire…”.

C’è chi osserva: “Dalle sue affermazioni si comprende perché non avrebbe mai potuto fare l’allenatore“. Sono soprattutto gli juventini a replicare: “Cassano e Adani eovrebbero insegnare alla dirigenza della Juventus? Stiamo perdendo la concezione della Realtà!”.

SPORTEVAI | 13-03-2021 11:42