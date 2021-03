Cassano compiange Lautaro e provoca Ronaldo

Cosa deve fare l’Inter per far innamorare Cassano? Difficile da dirsi: la squadra di Conte è saldamente prima, ha sei punti sul Milan ed ha battuto anche l’Atalanta, una delle formazioni più in forma del momento eppure FantAntonio ha qualcosa da ridire. Il barese sceglie come al solito la Bobo Tv dell’amico Vieri su twitch per sparare le sue bordate sulla sua ex squadra nonostante l’1-o ai bergamaschi.

Per Cassano meritava l’Atalanta

Cassano attacca subito: “L’Atalanta meritava di vincere, l’Inter non ha mai tirato in porta, non può ogni volta giocare dietro la linea della palla rinunciando al pallino del gioco. È facile fare la partita contro il Parma, contro il Bologna, ma quando si alza il livello soffre”.

Non c’è verso di convincere Cassano: “L’Inter è rimasta nella propria metà campo, sempre in difesa, nonostante la differenza enorme di qualità. Non dico che il primo posto in classifica sia immeritato. È in testa alla graduatoria con merito per quanto fatto negli ultimi due mesi e vincerà lo scudetto, ma non accetto che giochi con 10 uomini dietro la linea della palla. Fossi stato in Lautaro dopo 10 minuti mi sarei fatto sostituire”.

Cassano prevede addio Ronaldo

Poi si passa alla Juve e ce n’è anche per lei: “È stata una Juve sottotono nel primo tempo con la Lazio, ma la ha fatto un grandissimo secondo tempo, giocando con intensità, attaccando e difendendo tutti insieme. Andrea sta cercando l’assetto giusto, cambia molto. L’11 con cui ha ribaltato la partita era composto da undici giocatori che aggrediscono fino alla morte quando perdono palla. Non so se riuscirà a fare lo step in Champions, il Porto è una squadra diversa, con personalità ma mi ha impressionato questa Juve”

La stoccata arriva poi su Ronaldo: “Ronaldo fa un gol a partita ma aiuta poco in fase difensiva e gioca poco per la squadra. Ora potrà aprire un nuovo ciclo e bisognerà cambiare tanti giocatori. Se Ronaldo andasse via non mi stupirei”

