Cassano insiste: "L'Inter non gioca a calcio"

Neanche il primato incontrastato dell’Inter in campionato smuove Antonio Cassano, che alla Bobo Tv è tornato ad attaccare Antonio Conte e il suo gioco: “Nelle ultime 5 partite ha giocato Eriksen e l’Inter gioca un altro calcio. Negli ultimi due mesi e mezzo l’Inter ha trovato solidità. Ma la squadra che gioca a calcio non è l’Inter, è l’Atalanta. L’Inter gioca dietro la palla, aspetta che gli avversari pressino, poi butta la palla su Lukaku. L’Inter ha l’obbligo di vincere lo scudetto, lo vincerà, ma non gioca un bel calcio. PSG e City ti fanno una testa così, come un pallone”.

“​L’Inter in Coppa è stata ridicola, arrivata dietro allo Shakhtar – ha incalzato Fantantonio -. L’Inter continua a non giocare bene, soprattutto in Europa. E in Italia giochi una volta a settimana. Se Conte ha fatto errori clamorosi, è un problema suo. Conte non ha capito che non è Guardiola? Giocarsi la Champions? Ci sta prendendo per il c…, ma io non sono cretino. Il campionato italiano è mediocre, l’Europa è un’altra cosa. Dominare? Ma cosa domina?”.

OMNISPORT | 01-03-2021 22:27