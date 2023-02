Cassano: “Ho rifiutato la Premier, avrei giocato con la pipa in bocca”

Nel corso del format “Habla Antonio” in diretta sui suoi canali social, l’ex talento barese ha affermato che dopo il Real Madrid sarebbe potuto sbarcare nel campionato inglese.

16-02-2023 19:08

È sempre fantAntonio il re delle “sparate grosse”. L’ex centravanti della Roma si è reso protagonista sui suoi canali social di una confessione a metà fra il serio e il divertito.

“Dopo il Real Madrid sarei potuto andare a giocare in Premier League, ho rifiutato un’importante offerta, se fossi andato lì avrei potuto giocare con la pipa in bocca”. Il perché è presto detto: “In Inghilterra c’è un calcio molto fisico, è vero, e non fa per me ma a livello qualitativo sono indietro, soprattutto 15 anni fa, adesso le cose stanno un po’ cambiando”.

“Di che squadra si tratta? Del Liverpool. Perché rifiutai? Perché ero in uscita del club più grande al mondo, il Real Madrid, e mi sono detto o che sarei rimasto lì o che sarei tornato a casa, alla fine sono tornato a casa”.