Castori al Perugia, "spoiler" in diretta tv

08-06-2022 14:58

All’alba dei 68 anni, Fabrizio Castori ha molta voglia di rimettersi in gioco dopo l’esonero subito dalla Salernitana dopo appena otto partite del campionato di Serie A.

Il tecnico marchigiano, che nel 2021 aveva riportato i campani in massima serie dopo 22 anni di attesa, è pronto per una nuova avventura al Perugia, che lo ha scelto dopo aver perso Massimiliano Alvini, prossimo ad approdare in Serie A con la Cremonese.

Così prima ancora dell’ufficializzazione da parte della società umbra è stato lo stesso Castori ad anticipare i tempi, lasciandosi scappare in diretta con una tv locale di aver firmato il contratto con il club del presidente Santopadre: “Ho firmato il contratto con il presidente Santopadre e, naturalmente, con reciproca soddisfazione. Perugia ha tanta tradizione e una storia rilevante nel calcio” le parole di Castori, che in Umbria cercherà la terza promozione in A in carriera a otto anni dall’impresa con il Carpi.

