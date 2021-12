Catania-Palermo, derby dai nervi tesi: tre espulsi e un super Moro

12-12-2021 17:17

Il Catania fa suo il derby siciliano col Palermo, regalandosi un pomeriggio felice in mezzo ai tanti guai societari che stanno attanagliando il club etneo: 2-0 che porta la firma di Luca Moro, autore di una doppietta che rafforza il suo primato nella classifica marcatori del girone C di Serie C.

18 reti per il bomber di proprietà del Padova, che ha aperto le danze trasformando un calcio di rigore al 24′; a pochi minuti dalla fine si è ripetuto con un bel tiro con dribbling in un fazzoletto incorporato, che ha chiuso definitivamente la contesa.

E pensare che per gli etnei la gara si era messa in salita a causa del doppio giallo ricevuto da Russini al 65′, prima che venisse ristabilita la parità numerica al 77′: espulso Almici per aver strattonato un raccattapalle, intento a perdere tempo prezioso.

Il Palermo ha chiuso il match addirittura in 9 uomini, complice il rosso diretto mostrato a Luperini al 90′ per un brutto fallo di frustrazione. Il modo peggiore per congedarsi dal sempre sentitissimo derby di Sicilia.

OMNISPORT