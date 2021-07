Cavendish: "Ha fatto tutto la mia squadra"

Mark Cavendish ha ringraziato i compagni di squadra dopo il 33esimo trionfo al Tour de France: “Oggi io non ho fatto nulla, la mia squadra ha fatto tutto. Posso dire che è stato un lead-out da manuale. Abbiamo studiato il percorso più e più volte, e abbiamo cercato di fare dei ventagli a nostro favore. Il gruppo non si è davvero spezzato, ma non ci importava perché eravamo sicuri di avere un buon treno“.

“Io dovevo solo rifinire il lavoro di un corridore olimpico della pista, di un campione del mondo su strada, del vincitore della Omloop Het Nieuwsblad, del vincitore del Giro delle Fiandre … Io non ho fatto niente: solo mantenere la mia velocità per gli ultimi 150 metri“.

“Sono venuto qui per vincere le tappe. Se di conseguenza vinco la Maglia Verde, va bene, ma non è la mia priorità“.

OMNISPORT | 06-07-2021 20:47