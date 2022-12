Cavendish pronto a raggiungere l'Astana in Spagna

18-12-2022 18:20

Il corridore con più successi (161 vittorie, su tutte il Mondiale 2011, la Sanremo 2009, 34 tappe al Tour de France, 16 tappe al Giro d’Italia e 3 tappe alla Vuelta) in attività ha trovato squadra per il 2023, Mark Cavendish correrà con la squadra kazaka dell’Astana.

Il britannico classe 1985 firmerà così con una squadra World Tour (quella diretta da Alexander Vinokourov e da Beppe Martinelli), dopo che non si era concretizzata l’ipotesi B&B Hotels, formazione francese che era disposta a garantire un invito alla Grand Boucle: il ‘sogno’ è staccare tra i vincitori di tappe in Francia Eddy Merckx, il ‘Cannibale’ con cui condivide per ora il primato a quota 34. Secondo le indiscerezioni della Gazzetta dello Sport già domani Cavendish raggiungerà il ritiro dell’Astana a Calpe, in Spagna: anche l’olandese Cees Bol, un altro velocista, farà parte della compagnia made in Kazakistan.