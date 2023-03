Ceccarelli, le prospettive sui 100 metri

Il giornalista Fava: "E' un bel personaggio, ma i 40 metri finali sui 100 rappresentano una incognita".

13-03-2023 16:31

L’intervista al giornalista del Corriere dello Sport Franco Fava ad Athletics2U è l’occasione per tracciare una sorta di bilancio degli Europei Indoor di Istanbul.

C’è un vento di passione che sospinge il movimento azzurro: “Dalle Olimpiadi di Tokyo l’atletica sta entrando nel cuore dei tifosi, sono emersi campioni non solo su un piano sportivo; ci sono ragazzi che sanno essere personaggi validi, come lo stesso Samuele Ceccarelli. C’è visibilità data da Rai e Sky, così è uno sport che comincia a essere nelle case della gente, che ne viene solleticata. L’atletica in Italia vive un momento d’oro, per le continue scoperte, atleti di valore e strutture. Ceccarelli ha vinto, ma anche fatto ottimi tempi”.

La Nazionale ha vinto l’edizione europea indoor per la prima volta nella storia davanti a Gran Bretagna e Paesi Bassi: “L’Italia ha conquistato medaglie e finali in un ampio assortimento di discipline; ci sono stati piazzamenti importanti anche in gare e finali in cui il livello generale non sempre era eccezionale. Il punto debole della spedizione? Il salto in alto: Tamberi punta al Mondiale di Budapest e Vallortigara colleziona risultati altalenanti, va spesso a podio, ma non ha costanza; può così non accedere alle finali”.

Le prospettive di Ceccarelli si rivolgono ai 100 metri: “Non so dove possa arrivare, ci sono stato ottimi velocisti che si sono espressi in particolare sui 60 metri indoor. Secondo il suo allenatore ha un ottimo lanciato: sviluppa bene l’uscita dai blocchi dopo un’ottima partenza e mantiene la progressione. Bisogna vedere sui 40 metri conclusivi. Tra le cose eccezionali che ha fatto Marcell c’è il 6.41 del titolo mondiale nel 2022 a Belgrado. Prestazioni simili non sono da tutti. Lui ha dimostrato che riesce a fare i 60, ma resta l’incognita di come può andare oltre quella distanza”.