La coppia sarebbe scoppiata, secondo Dagospia, dopo l'ultima di Ignazio che sarebbe ospitato dall'ex di Melissa Satta: una foto sui social lo mostra con gli amici, sorridente e da solo

06-02-2023 15:20

Allora, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno deciso di spezzare l’idillio e rompere un sodalizio professionale, umano e pure televisivo? Dovrebbe credere a tanto, ora che anche Dagospia assicura che a pochissimo dalle nozze la coppia nata sotto l’egida del Grande Fratello Vip si è assicurata un posto in prima fila scoppiando in questo principio del 2023? Il mistero è fitto, anche se tra di loro non sarebbe questa la prima crisi di coppia, rinsaldata dopo una sorta di appannamento dell’ex corridore, il quale avrebbe deciso poi di ricucire il rapporto con la Rodriguez minore.

L’idillio Moser-Rodriguez, poi la prima crisi

Un idillio il loro che è cresciuto in cattività, sotto i riflettori impietosi del GF Vip quando ancora era ambito da personaggi pubblico celebri o in attesa di essere consacrati: l’attrazione tra loro era iniziata così, mentre Cecilia fidanzata con Francesco Monte all’epoca, scelse in diretta di chiudere con l’ex tronista travolta dalla passione loca per Ignazio Moser, figlio di Francesco e ultimo di una dinastia di ciclisti appassionati e tenaci.

Di passione per le due ruote ne ha avuta anche lui, ma no al pari del celebre padre e degli zii che hanno fatto dell’amore per il ciclismo una vocazione tra le montagne del Trentino dove si è poi ritirato anche lui per seguire l’azienda di famiglia; quella stessa vasta casa di famiglia che ha accolto Cecilia durante il lockdown e che ha visto poi anche scoppiare il rapporto tra i suoi genitori che si sono separati dopo 40 anni e passa di matrimonio.

Matrimonio a serio rischio

Un matrimonio a cui Cecilia e Moser, dopo quattro anni di alti e bassi non sono approdati, pare, per un presunto tradimento di lui che avrebbe costretto la Rodriguez e metterlo alla porta, anche se sui social non c’è ancora ufficialità e l’anello che fa da pegno non è stato ancora rimosso.

La testimonianza d’amore e d’impegno, da parte di Moser junior, sarebbe ancora al dito di Cecilia insomma, anche se un simile gesto potrebbe essere maturato a cose definitive. Quindi, si dovrà solo attendere per capire meglio fin dove si spingerà questa indiscrezione e come verrà gestita dai diretti interessati che avevano già superato un momento difficile, nel 2020.

Moser trova aiuto e ospitalità dagli amici

Intento Moser sarebbe stato ospitato, secondo Dagospia, da Mattia Rivetti imprenditore del settore dell’abbigliamento nonché ex fidanzato di Melissa Satta, già impegnata con il tennista romano Matteo Berrettini.

E poi la foto che ritrae l’erede Moser con Andrea Damante, amico ed ex tronista, più altri amici della sua cricca: una immagine rilassata e sorridente, nel pieno della vita notturna alla quale Ignazio non rinuncia, qualunque sia l’epilogo delle nozze.

