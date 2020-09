Ignazio Moser e Cecilia, lo stato della crisi tutto in una dedica

La loro crisi l’abbiamo vissuta, post dopo post, in questa lunga e tormentata estate 2020 segnata dalla pandemia. Superata una quarantena trentina, nella riserva della sua famiglia, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sembravano indivisibili, statuari e affiatati in questa vita scandita dai tempi del vino e del lavoro nei vigneti con qualche incursione pubblicitaria e spazi a nuovi esperimenti. Con settembre è arrivato anche una foto d’amore, con dedica: qualcosa di nuovo è iniziato, tra loro.

Moser-Rodriguez, la crisi estiva

Invece per Ignazio e la minore delle Rodriguez è arrivata la tormenta in Sardegna, lì dove si è riaccesa la consapevolezza che i timori scaturiti dal Covid-19 non fossero svaniti in una bolla di calore e che si dovrà imparare ad apprendere nuove regole.

Quella che doveva essere la vacanza preliminare a chissà quale nuovo progetto di vita per la coppia, si è rivelata un flagello. Moser in Portogallo, Cecilia altrove.E poi i flirt, le indiscrezioni, la distrazione Belen che poi così distante e accentratrice non era per l’affetto che il pubblico ha dimostrato nei confronti del duo Moser-Rodriguez.

Mentre il rapporto tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra esploso, confuso e destabilizzato ormai, quello tra sua sorella e il fidanzato ciclista sembra essersi ricomposto. Non è dato sapere se con i pezzi al posto giusto.

Ma papà Francesco è ottimista e fiducioso e, ad Anna Falchi e Beppe Convertini a C’è tempo per, ha detto: “Io sono l’ultimo a sapere le cose, mi pare che adesso siano ancora insieme, ma non voglio avventurarmi in questo campo, perché non so quello che succederà. Con Cecilia ho un buon rapporto, quando è stata qui si dava da fare. Eravamo solo noi, quindi lei faceva da mangiare. In cucina ci pensava lei, il resto lo facevamo noi. Quando siamo stati qui le ho detto «Guarda che quest’anno devi venire a fare la vendemmia». Mi ha detto: «Vengo, vengo». Ma non si è ancora vista.

E poi ancora:

Io sono già nonno, ma se Ignazio vuole farmi nonno un’altra volta, io certamente non sono contrario.”

