Ceferin contro la Superlega: "Invenzione italiana"

Alexander Ceferin contro la Superlega. La nuova idea emersa nelle scorse settimane, voluta da alcuni club europei e con l’appoggio della FIFA, non incontra il gradimento del presidente UEFA.

Intervenuto a ‘Sportlab’, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il numero uno del calcio europeo ha speso parole al veleno nei confronti del progetto che vedrebbe i club europei più ricchi unirsi e disputare un super campionato a girone unico.

“Penso che si tratti di un’invenzione italiana, non è una nostra proposta. Sarebbe uno dei progetti più noiosi al mondo. Ne parlano due o tre club che pensano di meritare di vincere più di altri ma che in realtà vincono poco. Non è una discussione seria, questa decisione ucciderebbe il calcio”.

Tra i principali promotori della Superlega ci sarebbe anche Andrea Agnelli, che già in passato aveva pubblicamente discusso della possibilità di creare un super campionato con i migliori club d’Europa e non solo.

OMNISPORT | 30-10-2020 14:12