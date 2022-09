Celtics, Ime Udoka verrà sospeso

22-09-2022 13:05

Dopo la perdita di Danilo Gallinari, i Celtics rischiano di dover fare a meno di un altro elemento fondamentale del proprio sistema.

Ime Udoka infatti, capoallenatore biancoverde dalla scorsa stagione, verrà punito con una sospensione per aver via di una relazione “intima e consenziente” avuta con un membro dello staff, una cosa questa vietata dal regolamento interno del team.

Al momento non è ancora chiaro quanto a lungo Udoka dovrà star lontano dalla propria panchina ma non è da escludere che possa anche saltare l’intera stagione 2022/2023, un’annata per la quale i Celtics in teoria nutrirebbero ambizioni da titolo.

Intanto, nel periodo della sua assenza, vista la partenza di Will Hardy verso i Jazz il ruolo di head coach dovrebbe essere ricoperto dal trentaquattrenne assistente Joe Mazzulla.