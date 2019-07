Cerruti rivela che Boban ha il colpo segreto per fine mercato

Finora le amichevoli estive di negativo hanno avuto solamente il risultato, ma il Milan rivitalizzato dal nuovo tecnico Giampaolo sembra avere una buona idea di calcio. Cosa servirà per metterla in pratica? Una rosa all’altezza, che Boban e Maldini stanno cercando di costruire anche a costo di qualche cessione dolorosa (vedi Cutrone su tutti). I tifosi rossoneri finora sembrano essere soddisfatti dell’operato dei due, che hanno in mente anche un colpo a sorpresa.

Si punta sulla qualità – Il giornalista della Gazzetta Alberto Cerruti nel suo consueto editoriale per MilanNews ha parlato del mercato milanista scrivendo: “C’è una nuova parola che fa ben sperare perché riporta con il pensiero al grande Milan. La nuova parola di questa stagione è qualità, che ha sostituito quella di un’estate fa, carattere. Ma la vera grande novità, che anche in questo caso fa rima con qualità, è in arrivo dalla Francia, perché se non ci sarà un altro colpo di scena, come per Correa, il nuovo acquisto Leao ha le qualità per giocare, e segnare, in coppia con Piatek”.

Ciliegina sulla torta – Cerruti entra anche nello specifico segnalando chi sarà ceduto e prevedendo un colpo ad effetto finale: “Il Milan cederebbe volentieri per fare cassa: Musacchio, Rodriguez, Calhanoglu, Biglia e Borini. Non a caso Duarte è destinato a rilevare Musacchio, Hernandez è stato preso per sostituire Rodriguez, mentre Krunic o Bennacer prenderanno il posto di Biglia. Spendere poco per acquistare è difficile, ma vendere per incassare lo è ancora di più. Ecco perché bisognerà aspettare gli ultimi giorni per il colpo segreto sognato da Boban. Perché uno con la sua classe non può accontentarsi di questo Milan”.

SPORTEVAI | 30-07-2019 09:56