Cerruti tuona: Milan, basta con i giocatori sopravvalutati

Il momento è molto delicato. Il beffardo pareggio per 1-1 a Parma ha maledettamente complicato la corsa alla Champions League per il Milan di Gennaro Gattuso. I rossoneri hanno offerto l’ennesima prestazione non esaltante, con un collettivo che non sembra coeso ma peccando anche con i singoli (vedasi ad esempio Biglia). Proprio contro uno dei titolarissimi dell’allenatore milanistra ha puntato il dito una delle firme più prestigiose della Gazzetta dello Sport. Alberto Cerruti infatti ha criticato pesantemente Hakan Calhanoglu.

Fuori il turco – Nel suo editoriale per MilanNews Cerruti senza mezzi termini ha stroncato il numero 10 del Milan affermando: “Come si stanno rendendo conto tutti, per la serie meglio tardi che mai, Calhanoglu è un giocatore sopravvalutato che cerca inutilmente, e con insistenza, la soluzione personale con grande egoismo e scarsa precisione al tiro”. Pensiero condiviso anche da molti tifosi sui social, che da molto tempo hanno individuato nell’ex Bayer Leverkusen uno dei principali colpevoli dei problemi della squadra lombarda.

A tutta samba – Diametralmente opposto invece il discorso che riguarda Lucas Paquetà, visto da Cerruti come il possibile salvatore della patria: “Paquetà, invece, se schierato al centro e non confinato sulla fascia sinistra con compiti da mediano, è l’uomo di classe e fantasia che manca al centrocampo del Milan ed è mancato nelle ultime partite, anche nell’unica vinta 1-0, su rigore, proprio contro la Lazio. Mai come stavolta, quindi, anche se un giocatore da solo non basta mai, può essere lui a svegliare il Milan”.

SPORTEVAI | 23-04-2019 09:22